По данным пресс-службы, Курганская область прошла отбор и стала одним из 30 регионов-участников.

Проект стартует при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Эксперты акселератора помогут региону разработать собственную стратегию промышленного туризма, в которую войдут областные заводы.

"Планируется, что разработанные программы войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках", — подчеркивается в сообщении.

По словам заместителя губернатора по экономической политике Владимира Архипова, в общероссийском объеме Курганская область выпускает 100% военных гусеничных машин легкого класса, 60% автобусов среднего класса, 25% мостовых металлоконструкций.

"Нам есть что показать не только специалистам, но и туристам, которые хотят воспользоваться уникальной возможностью и своими глазами увидеть, как работают заводы, узнать особенности производства. Думаю, что это будет интересно не только детям, но и взрослым", — подчеркнул Архипов.

В свою очередь начальник регионального управления культуры Дарья Твердохлебова подчеркнула, что промышленный туризм станет хорошим дополнением к уже действующим туристическим маршрутам.

"Экскурсии по предприятиям помогут предложить гостям Курганской области разноплановую программу на несколько дней. К примеру, туристы могут начать знакомство с регионом с Далматовского монастыря или археопарка "Савин", а на следующий день узнать, как делают пожарные машины, автобусы, квас и колбасу", — сказала Твердохлебова.

Она также добавила, что в ближайшее время будет сформирована региональная команда по реализации проекта.

Подвести итоги реализации проекта АСИ планирует в декабре 2021 года.