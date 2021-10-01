"Мы, по сути, выстраиваем сейчас всю систему регулирования туристической деятельности и туризма на маршрутах повышенной сложности. Тема безопасности на них актуальна не только для СКФО — это важнейшая тема для всей страны", — сказала Догузова после совещания о совершенствовании деятельности в области обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе, проходившем в пятницу в Пятигорске.

Она отметила, что, в частности, по закону, который будет принят в начале следующего года, будут выделены категории маршрутов, выход на которые без инструктора-проводника будет запрещен, а сами такие инструкторы будут обязаны проходить обязательную аттестацию.

Также, по словам Догузовой, будет определено количество инструкторов-проводников на группу туристов в зависимости от количества членов группы. Определят и средства связи, которые обязана иметь группа при прохождении сложных туристических маршрутов.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Нальчикский городской суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова до 26 ноября 2021 года.