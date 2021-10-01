Так, с 4 октября посетить муниципальные и госучреждений культуры и спорта (музеев, театров, библиотек, тренажерных залов, бассейнов и др.) смогут только те, кто привит от коронавируса, а также те, кто предоставит справку о перенесенном COVID-19 либо ПЦР-тест.

Коммерческим учреждениям спорта и культуры также рекомендовано ввести аналогичный фильтр.

"Дельта-штамм, который сейчас циркулирует, характеризуется высокой заразностью. Поэтому мы вводим дополнительные фильтры в местах массового скопления людей", — приведены в пресс-релизе слова заместителя губернатора Ларисы Кокориной.

По информации пресс-службы, у большой части населения региона есть прививки и антитела.

"Было бы неправильно полностью закрывать учреждения культуры и спорта, как в прошлом году, когда коллективного иммунитета еще не было", — отмечается в пресс-релизе.

По данным оперштаба, в Курганской области с конца минувшего месяца ежедневно выявляется 122-128 новых случаев заражения коронавирусом.