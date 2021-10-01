Как сообщила пресс-служба AZUR air, руководивший компанией с марта 2018 года Юрий Стогний покидает пост в связи с истечением срока контракта.

"Опыт Евгения Королева, результат его работы и репутация будут способствовать поддержанию высокого уровня безопасности полётов перевозчика, развитию и сохранению позиции AZUR air как лидера в сегменте чартерных перевозок России, повышению эффективности работы компании и качества предоставляемых услуг", — отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Королев — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, много лет работал на руководящих должностях в российских авиакомпаниях, с марта этого года был директором технического департамента AZUR air.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.