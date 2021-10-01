"В этом есть необходимость. У Хабаровского края огромный туристический потенциал, но эта сфера не развита. О нашем регионе как о туристическом не знают даже в России, я не говорю о других странах мира, налоговые поступления от сферы гостеприимства в экономику региона практически не поступают. Ситуацию надо менять", — сказал губернатор.

Помимо министерства туризма создано также министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

"Хабаровский край по запасам леса в лидерах. Минлесхозпром напрашивался с первых дней работы", — добавил Дегтярев.

При этом в новой структуре органов исполнительной власти, утвержденной губернатором, решено было отказаться от одного министерства.

"Ликвидировано министерство инвестиционного развития и предпринимательства края, его функционал передан министерству экономического развития края", — отметил глава региона.