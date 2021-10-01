"Недавний случай на маршруте восхождения на гору Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, выявил ряд серьезных недостатков в обеспечении безопасности горного туризма", — заявил Чайка на прошедшем в пятницу в Пятигорске совещании о совершенствовании деятельности в области обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе.

Он отметил, что к недостаткам обеспечения безопасности можно отнести отсутствие целостной системы нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности горного туризма, начиная от проектирования туробъектов и сертификации основных маршрутов, заканчивая допуском организаций, гидов-инструкторов к организации восхождения и самих туристов к восхождению.

"В том числе отсутствуют программы подготовки гидов, требования к сертификации гидов и маршрутов, рекомендации по подготовке и оснащению туристов, определение понятию "плохая погода", — добавил Чайка.

Он также обратил внимание на отсутствие у подразделений МЧС функций контроля за находящимися на маршрутах туристами, возможности запрещать выход на маршрут в случае плохих погодных условий либо неподготовленности группы.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Нальчикский городской суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова до 26 ноября 2021 года.