По подсчетам "Интерфакса", это на 21,6% меньше, чем в том же месяце "доковидного" 2019 года.

Пассажирооборот в дальнем следовании в сентябре увеличился год к году на 18,1%, до 6,7 млрд пассажиро-километров.

С начала года "дальние" перевозки выросли на 37,6%, до 72,3 млн человек, пассажирооборот — на 42,3%, до 60,3 млрд пассажиро-километров.

В пригородном сообщении число отправленных пассажиров в сентябре снизилось на 4%, до 84,6 млн человек, пассажирооборот уменьшился на 1,5%, до 2,6 млрд пассажиро-километров. С начала 2021 года эти показатели увеличились на 20,7% (до 716,1 млн человек) и 18,3% (до 22 млрд пассажиро-километров), соответственно.

В целом по сети РЖД в сентябре перевезено 92,3 млн пассажиров, что на 2,8% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Пассажирооборот вырос на 11,8%, до 9,3 млрд пассажиро-километров. За январь-сентябрь отправлено 788,4 млн пассажиров (+22,1%), пассажирооборот составил 82,3 млрд пассажиро-километра (+34,9%).