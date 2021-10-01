Он напомнил, что один инструментов государственной поддержки внутреннего туризма — субсидирование чартерных авиационных программ по России.

"В этом году при государственной поддержке туроператор TUI Россия организовал перевозки в Бурятию, Татарстан, Сахалинскую и Тюменскую области. Мы уверены, что в следующем году в списке регионов, куда можно улететь чартером, будет и Хабаровский край. Туристов, которые будут прилетать по линии TUI, мы готовы принимать круглый год, независимо от сезона", — сказал он.

По его словам, в крае есть условия для массового приема туристов. Принять гостей из других регионов готовы союз "Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии", "Ассоциация рестораторов Хабаровского края".

"В нашем крае множество интересных для путешественников мест, мы можем им предложить разные туры в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани. Например, любителям зимних видов отдыха понравится на горнолыжном курорте "Холдоми" вблизи Комсомольска-на-Амуре. В пригороде Хабаровска также есть горнолыжная база "Хехцир", которая нами обозначена как флагманский проект под развитие. Проектируем новые трассы и отели", — добавил губернатор.

Он сообщил, что в крае работают 237 отелей, гостиниц и других организаций, в которых около 19 тысяч мест. 78 объектов классифицированы.

"У нас развита современная сеть общественного питания. Закуплены автобусы туристского класса вместимостью до 50 пассажиров, чтобы перевозить всех желающих. Хабаровский аэропорт им. Г.И. Невельского – крупнейший авиационный узел Дальнего Востока, он сертифицирован по II категории ICAO, принимает самолеты практически при любых погодных условиях. К марту 2023 года введем международный терминал, суммарная мощность составит 4,5 млн пассажиров в год. Силами компании "Аврора" мы можем развозить чартерных туристов из Хабаровского аэропорта по всему Дальневосточному региону", — рассказал губернатор.

По словам Дегтярева, в крае создано новое министерство – по туризму. "В этом есть необходимость. У Хабаровского края огромный туристический потенциал, но эта сфера не развита. О нашем регионе как о туристическом не знают даже в России, я не говорю о других странах мира, налоговые поступления от сферы гостеприимства в экономику региона практически отсутствуют. Ситуацию надо менять", — подчеркнул он.