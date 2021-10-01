Он подчеркнул, что Крит является одной из крупнейших территорий Греции и привлекает не меньше туристов, что материковая часть страны.

"Сказать, что новости о землетрясении радикально повлияли на интерес туристов к Греции, нельзя. Скорее риски, связанные с пандемией, и перевозка, которой не хватает, реально влияют. Конечно, завершение летнего отдыха сезона может сказаться на снижении потока", — сказал он в кулуарах туристской выставки EXPOTRAVEL 2021 в Екатеринбурге в пятницу.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,8, оцениваемое как "разрушительное", произошло в понедельник на востоке греческого острова Крит. Греческое телевидение информировало об одном погибшем. Из-за разрушений возникли перебои с водо- и электроснабжением. Повреждены автомобильные дороги. Самый большой ущерб нанесен городу Аркалохори.