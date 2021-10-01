До конца года на эти цели будет направлено более 15 млн рублей, а в 2022 году — еще 28 млн рублей.

В частности, запланирована расчистка участка реки Дон в Епифани Кимовского района протяженностью 2 км; реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах (в районе населенного пункта Дедилово) протяженностью 5 км; реки Скнига в районе населенного пункта Страховский Заокского района протяженностью 3,5 км.

С 2022 по 2030 годы запланированы работы по расчистке участков реки Дон на всей протяженности. В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации с их последующей реализацией.

В регионе уже не первый год ведется работа по восстановлению водных объектов с привлечением субвенций из федерального бюджета. Кроме того, расчистка водных объектов активно реализуются в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", отметили в пресс-службе.

Расчистка водных объектов повысит способность водных объектов к самоочищению, улучшит состояние водных объектов, что в свою очередь окажет положительное влияние на развитие судоходства, а также повысит туристическую привлекательность региона, подчеркивается в сообщении.

Всего в Тульской области протекает 1682 реки.