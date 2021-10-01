Открытие новой экспозиции состоится в день рождения Гумилева. Посетителям расскажут о жизни ученого, о гостях этого дома, о взаимоотношениях с матерью, о том, как он сохранял память об отце.

1 октября в 12.00 на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре пройдет панихида, посвященная 109-летию со дня рождения Гумилева.

Лев Николаевич Гумилев — ученый, сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева — получил двухкомнатную квартиру в бывшем доходном доме на Коломенской улице в 1989 году. После его смерти обстановка была сохранена вдовой, Натальей Викторовной Гумилевой-Симоновской. В 2004 году квартира получила статус филиала Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.