Соглашения о сотрудничестве между РЖД и регионами Юга и Северного Кавказа были подписаны в четверг в ходе конференции "PRO//Движение.Туризм".

Соглашение с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края предусматривает создание новых турмаршрутов в регионе с использованием железнодорожного транспорта, в том числе ретро-поездов на паровой тяге в рамках однодневных туров и туров выходного дня.

Кроме того, соглашение предполагает использование подвижного состава для доставки экскурсантов к местам проведения спортивных соревнований и праздников, организации экскурсий и путешествий с участием школьников. Для турпроектов планируется использовать и объекты соцсферы РЖД.

Соглашением с Агентством по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области также запланировано формирование и запуск новых турмаршрутов, в том числе для доставки экскурсантов к местам проведения спортивных соревнований и праздников.

Литературно-экскурсионные программы будут проводить также в музее железнодорожной техники СКЖД на станции Гниловская в Ростове-на-Дону.

Кроме того, РЖД, комитет по туризму Ингушетии и министерство Чеченской Республики по туризму заключили соглашения с ООО "Ретро-Туризм".

В Ингушетии будут разрабатывать новые ж/д турмаршруты, включающие посещение здравниц региона, развивать условия для экскурсионного ретродвижения на паровой тяге, в том числе на участке Назрань — Минеральные Воды.

В Чечне намерены использовать подвижной состав для доставки экскурсантов к местам проведения спортивных соревнований и массовых праздников, организовывать экскурсии и путешествия с участием школьников.

Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм" для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, посвященная развитию логистики туризма и создания новых ж/д турпродуктов, прошла 29 и 30 сентября в Минеральных Водах.

В ней приняли участие более 400 человек — представители РЖД и Северо-Кавказской железной дороги, федеральных и региональных властей, отраслевых специализированных ассоциаций, производители и операторы подвижного состава, туроператоры, банки и поставщики оборудования.