"В планах — строительство второго моста через Золотой Рог — от Эгершельда до Чуркина (ул. Калинина)", — говорится в документе " Владивосток — 2050: стратегия пространственного развития города", размещенном на сайте мэрии в пятницу.

Возможные сроки строительства не называются.

Первый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке был построен в рамках подготовки города к саммиту АТЭС-2012. Этот мост получил название "Золотой" и был включен в пятерку крупнейших вантовых мостов в мире.

Также специалисты считают, что к 2050 году население Владивостока может увеличиться более чем в 4 раза, до 2,5 млн человек. Сейчас в городе проживает более 600 тыс. жителей.

"Сейчас Владивосток — это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Предлагается скорректировать направление развития и позиционирования: Владивосток должен стать городом, удобным для жизни и ведения бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию экономики. Население к 2050 году может достигать 2,5 млн человек — при условии выполнения целого ряда мер и программ развития", — говорится в документе.

Из ключевых отраслей, считают эксперты, помимо логистики, в городе могут успешно развиваться туризм и культура, креативные индустрии, отрасли, связанные с мировым океаном и биотехнологиями.

Также эксперты предлагают эффективнее использовать ранее освоенные городские территории.

В документе отмечается, что сейчас большие территории уже освоенной части полуострова Муравьев-Амурский заняты пустырями, гаражами, складами, промзонами — это так называемые неактивные территории, которые нужно включать в оборот. По экспертным оценкам, здесь можно было бы разместить порядка 5 млн кв. метров жилья.

В плане жилищного строительства и развития территорий отражены такие проекты, как создание центрального бизнес-хаба в районе Первой Речки на месте нынешней нефтебазы, комплексное освоение полуострова Саперный на острове Русский, острова Елены, бухты Патрокл, создание нового планировочного района Уссурийский (в районе бухты Щитовая), реновация Голубиной Пади.

Кроме того, говорится в документе, к 2050 году необходимо планировать комплексную реновацию территорий массовой жилой застройки 1950-1980 годов.

Стратегия разработана на основе генерального плана города и правил землепользования и застройки, проектов, разработанных КБ "Стрелка", японской компанией "Никкен Секкей", предложений, выработанных в ходе конференции профессионального сообщества, которая прошла летом этого года в рамках создания стратегии пространственного развития города, а также опроса жителей.