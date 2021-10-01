Однако ночью по-прежнему действует шестичасовой комендантский час. Запрещены переезды между провинциями страны, массовые собрания и мероприятия. Также Минздрав призвал компании обеспечивать работу их сотрудников из дома.

До 15 октября число лиц, которым разрешено присутствовать на свадьбах и похоронах, ограничат до 10. Разрешено проводить спортивные соревнования, но без участия зрителей.

"Приоритет — поддержать успехи, достигнутые в обуздании заражений COVID-19 и ужасающих цифр смертности", — заявил глава Минздрава Кехелия Рамбуквелла.

Тем временем, власти энергично проводят кампанию по вакцинации в стране: из примерно 21 млн населения полностью вакцинированы 56%.

Ранее стало известно, что Минздрав Шри-Ланки отменяет тестирование по прибытии для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса и имеющих справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Рост заболеваемости COVID-19 на Шри-Ланке наблюдался с апреля, и причиной усиленного распространения болезни тогда называли празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 516,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 12,8 тыс. инфицированных скончались, 456 тыс. 857 человек вылечились. Однако эксперты в области здравоохранения заявляют, что реальные показатели заболеваемости и летальных исходов могут быть, как минимум, в два раза больше.

Для въезда на Шри-Ланку туристам нужен сертификат о полной вакцинации на английском языке (или нотариально заверенный перевод сертификата). С момента второй прививки должно пройти не менее двух недель. Для посещения Шри-Ланки можно предъявить сертификат о вакцинации любой разработанной в мире вакциной, в том числе российской. Иностранные туристы, которые не были полностью вакцинированы, смогут провериться на коронавирус в отеле, в котором они будут отдыхать. Для непривитых туристов сохраняется требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии, а затем им надо соблюдать двухнедельный карантин. На выбор путешественникам будет предоставлено место для самоизоляции: отель-обсерватор или государственный карантинный центр.

Для въезда на Шри-Ланку необходимо также получить онлайн-визу и приобрести страховку с покрытием от коронавируса на $50 тыс. стоимостью $12.