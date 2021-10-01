"Сегодня на санаторно-курортный отдых повышенный спрос, и даже обгоняет гостиничный комплекс практически. Общая тенденция: в высокий сезон 80-90% заполняемость здравниц, 65% — гостиничного сервиса", — сказал собеседник агентства в кулуарах туристской выставки EXPOTRAVEL 2021 в Екатеринбурге в пятницу.

По его словам, это может быть следствием того, что гостиницы принимают, в том числе, иностранных туристов, которых в настоящее время очень мало.

Он также отметил, что ряд регионов России по итогам туристического сезона в 2021 году выйдут на уровень "доковидного" 2019 года.

"По итогам восьми месяцев Краснодарский край — 12 млн 460 тыс. посещений, это минус 2% по сравнению с 2019 годом. То есть по итогам года, несмотря на ограничения, которые с 1 августа действовали, они, конечно, выйдут на уровень (2019 года — ИФ)", — пояснил он.

"В общем, идет период восстановления на внутреннем рынке. Думаю, что по итогам года выйдем на 2019 год, может быть, в целом, минус 5-10%. Основные точки притяжения выйдут на уровень 2019 года, хотя содержание, сегментное распределение, виды туризма изменились. (Стало — ИФ) меньше делового, конгрессного (туризма — ИФ), но в то же время больше рекреационного, оздоровительного, экскурсионный восстанавливается", — подчеркнул Барзыкин.