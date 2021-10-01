"Проект "Большой Байкал" предполагает развитие туристической инфраструктуры двух регионов — Иркутской области и республики Бурятии. Это должно обеспечить рост турпотока на Байкал, занятость местного населения, рост его доходов, развитие сопутствующей инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Для двух регионов разработают единый мастер-план, охватывающий природную территорию площадью 385,4 тыс. кв. км с населением 2,4 млн человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск — Тальцы, Байкальск — Выдрино, Турка — Горячинск.

"В Иркутской области опорными точками проекта станут остров Ольхон, Байкальск и музей "Тальцы" (музей деревянного зодчества под открытым небом на берегу Иркутского водохранилища недалеко от истока реки Ангары — ИФ). Так уже исторически сложилось, теперь будем развивать современный организованный туризм", — цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Общая потребность в местах размещения для туристов, по расчетам специалистов, в Иркутской области и Бурятии составляет 38 тыс. гостиничных номеров.

В сообщении отмечается, что развивать также планируется транспортную инфраструктуру двух регионов — авиацию и водное сообщение.

"Первоочередной задачей эксперты "Туризм.РФ" видят строительство нового аэропорта в Иркутске и модернизацию аэропорта Улан-Удэ", — говорится в сообщении.

Срок реализации проекта "Большой Байкал" — 2021-2035 годы. По предварительным расчетам, валовой региональный продукт в сфере туризма в результате должен вырасти с 0,6% до 6%.

Проект "Большой Байкал" входит в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".