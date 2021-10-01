"Накануне вечером 19-летний приезжий из Свердловской области произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного пистолета в поселке Красная Поляна, после чего скрылся на автомобиле", — сказал собеседник агентства.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гостя курорта. Пистолет и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

"В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", — подчеркнул представитель сочинской полиции.

Ранее сообщалось, что 26 сентября мужчина открыл стрельбу в торгово-развлекательном центре "Море молл". В отношении 24-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с использованием оружия). Суд арестовал его на два месяца.

29 сентября сочинские полицейские разыскали и задержали водителя — туриста из Санкт-Петербурга, который стрелял из окна автомобиля во время обгона другой машины. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.