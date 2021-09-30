На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом он сообщил, что с 4 по 11 октября в Псковской области отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции и кружки. Кроме того, в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения допобразования переводятся на дистанционное обучение.

"Это Псков и район, Великие Луки и район, а также райцентры — Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники", — уточнил губернатор.

Кроме того, на следующей неделе закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия.

Оперштаб также сообщает, что возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.

С 4 октября в регионе вводится обязательная самоизоляция для неработающих пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше.

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова сообщила, что с 4 октября сокращается количеств зрителей в кинотеатрах до 50% от общего количества посадочных мест. А с 11 октября сокращается количество зрителей в зрительных залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий до 50% от общего количества посадочных мест.

Ограничительные мероприятия из-за распространения коронавируса в Псковской области продлят по 31 октября.