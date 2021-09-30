Страховщик признал заявленные случаи страховыми и в настоящее время совместно с сервисной компанией и в контакте с родственниками занимается репатриацией тел погибших к месту их постоянного проживания.

По словам Игоря Лаппи, все участники восхождения были хорошо подготовлены в части страхования. У всех оформлена страховка с лимитом на $30-40 тыс. с покрытием риска "Экстремальный отдых".

"В соответствии с правилами мы покроем расходы на лечение сверх программы ОМС, средства медтехники, авиабилеты. А для погибших — расходы на репатриацию (или компенсацию этих расходов) тел к месту постоянного проживания", — прокомментировал глава страховой компании ситуацию.

Группа из 11 альпинистов, участвовавших в восхождении на Эльбрус, 23 сентября запросила помощь спасателей после того, как резко испортилась погода и некоторым участникам похода стало плохо. В итоге во время спуска пять человек погибли, по предварительной версии, из-за переохлаждения. Еще 11 потребовалась госпитализация после эвакуации МЧС. В настоящее время организатор смертельного похода арестован.

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма в России (ФАР) Алексей Овчинников, выступая на пресс-конференции, сообщил, что многие российские туристы экономят на страховке для восхождения на Эльбрус, отказываясь переплачивать за опцию спасения вертолетом. Спасатели предлагают правительству удешевить ее за счет компенсации 50% стоимости полиса.

По мнению Игоря Лаппи, это "это довольно спорный вопрос, так как подобные активности чаще всего являются добровольными". Он отметил, что стоимость полиса для альпинистов (по России) с риском "Экстремальный отдых" и поисково-спасательными работами стоит примерно 1 тыс. рублей. Такая страховая премия не является заградительной, так как общая стоимость восхождения превышает ее во много раз.

"Наша практика работы с данным направлением страхования говорит о том, что почти все участники активностей или соревнований, связанных с экстремальным аспектом, на таких страховках не экономят и в 90% случаев покупают максимально широкий набор рисков, так как понимают всю опасность этого спорта. В 10% случаев выбирается страховка на уровень ниже. Организованные группы всегда выбирают максимально широкое покрытие. Исключением могут быть одиночные туристы, но, по нашему опыту, таких случаев крайне мало", — сказал гендиректор "Совкомбанк страхования".

В среднем, в портфеле страховщика в настоящее время "альпинистские" страховки составляют около 2% от портфеля страхования для путешественников. В них обязательно должны быть включены: эвакуация вертолетом, поисково-спасательные работы, медицинские и иные экстренные расходы (включая репатриацию), страхование от несчастного случая.