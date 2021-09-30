«Принимая во внимание снижение числа зараженных коронавирусом за последние 8 недель, а также высокие темпы вакцинации, власти Гаваны разрешили открыть спортивные залы при условии соблюдения в них санитарных мер безопасности», — пишет издание.

Как отмечает портал, разрешаются прогулки на набережной, открываются бассейны и общественные пляжи при условии, что число посетителей не превысит 50%. При этом транспорт до пляжей пока ходить не будет, также там будут закрыты предприятия общепита.

По словам губернатора Гаваны Рейнальдо Гарсии Сапата, полный курс вакцинации от коронавируса кубинскими препаратами Abdala и Soberana 02 прошли около 5 млн человек из 11 млн кубинских граждан.

Между тем, Гавана по-прежнему закрыта для иностранных туристов.

В настоящее время для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус.

С 15 ноября власти Кубы готовятся отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии.