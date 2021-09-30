«Приказываю утвердить изменения, которые вносятся в перечень субъектов РФ, на территории которых находятся пункты (города) назначения программ внутренних коммерческих чартерных воздушных перевозок пассажиров (полетных программ), в отношении которых 2021 году предоставляются субсидии на государственную поддержку туроператоров», — говорится в тексте документа.

Правительство РФ в мае одобрило выделение 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране. Средства предназначены туроператорам на возмещение 50% расходов на организацию внутренних чартерных перевозок. Деньги будут предоставляться при условии, что компания выполнит не менее шести парных рейсов по одному направлению. В настоящее время рейсы туркомпаний в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Московской области и Петербурга, не субсидируются.