"В прошлую пятницу у нас случился пожар. В конце рабочего дня, в 17:00, мы ушли, а в 17:20 мимо проезжающий наряд увидел пожар. В 17:40 все уже сгорело", — сказал Ермаков.

По его словам, поскольку сезон уже окончен, все экспонаты парка миниатюр были убраны с улицы и находились в помещении. Вместе с ними сгорели инструменты, вещи, кафе со всей мебелью и оборудованием, бытовые помещения.

"Мы весь день работали с дознавателем, шесть часов по участку ходили. Дознаватель решил, что нужно вызвать следственную бригаду, экспертов, потому что у него закрались подозрения, что это был поджог. Официальная же версия у них пока — что это неосторожное обращение с огнем", — сказал владелец парка.

Он отметил, что никаких недоброжелателей у них в районе нет, поэтому кто мог поджечь парк (если это действительно окажется поджогом), неизвестно.

По его словам, он намерен восстанавливать парк.

"Конечно, мы будем восстанавливать, потому что проект большой, нас поддерживают и туристические власти, и местная администрация сельская. Мы буквально два года назад расширили участок, сейчас делаем там ландшафтные работы и готовим строительство новых объектов", — отметил Ермаков.

По словам Ермакова, только материальный ущерб от пожара, по предварительным данным, составляет около 2 млн рублей. "А то, что мы семь лет этим занимались — это кто подсчитает?", — сказал он.

По его словам, парк объявил сбор средств на восстановление, и уже получено несколько десятков переводов.

В парке "Каменный остров" на основе космических снимков в уменьшенном масштабе воссозданы горы, реки и ручьи в окрестностях Белокурихи с установленными копиями домов. За это лето парк посетили несколько тысяч туристов.