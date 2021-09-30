«Туроператоры сообщают, что бронирования есть по всем открытым направлениям – Доминикане, Турции, Египту, лыжным курортам Сочи, но спрос пока вялый. Они ждут, что туристы «раскачаются» в октябре-ноябре. По данным онлайн-агрегаторов, наиболее востребованы на Новый год пакетные туры по России, на которые приходится почти 45% продаж. Более трети туристов выбирают турецкие курорты, за ними с большим отрывом идут Египет, на который приходится 6%, и ОАЭ (5%)», — рассказала она.

По словам Тюриной, туристы активно интересуются европейскими направлениями, задают вопросы, но туроператорам пока нечем их порадовать – из стран Евросоюза открыта для привитых российским «Спутником V» только Венгрия, но цены на билеты туда очень высокие.

«В России, по данным туркомпаний, бронируют отели Сочи и Красной Поляны, экскурсионные туры в Крым с размещением в дорогих отелях с бассейнами и спа-центрами. Туроператоры рассчитывают на рост спроса ближе к праздникам, так как многие туристы ждут старта зимнего этапа программы кешбэка на туры по России, анонсированного Ростуризмом», — добавила эксперт.

По ее словам, туроператоры надеются, что в этом году в российских отелях не будет таких жестких ограничений на проведение новогодних банкетов и мероприятий, как в прошлом, когда туристам пришлось проводить новогоднюю ночь в номерах.

«По прогнозам, к Новому году на первое место по продажам среди зарубежных направлений может вырваться Египет, так как благодаря расширению объема перевозки туроператорам удается постепенно снижать цены. Кроме того, ближе к январю оперштаб может разрешить чартеры, а это сразу выведет направление в топ продаж. На Египет существует очень большой отложенный спрос, который пока невозможно удовлетворить из-за слишком высоких цен на турпакеты на базе регулярных рейсов», — добавила Тюрина.

Россия с 9 августа возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Пока разрешены только регулярные рейсы в ограниченном объеме.