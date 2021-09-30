Презентация виртуального музея прошла в четверг в первый день работы II Международного алтаистического форума в Барнауле.

Разрабатываемый по инициативе директора музея археологии и этнографии Алтайского госуниверситета Ярослава Фролова музей в перспективе должен стать единой площадкой, где будет сосредоточена вся информация об исторических памятниках тюркских народов.

По словам Фролова, территория Большого Алтая является местом, где происходил процесс этногенеза тюркских народов, и в этом регионе сконцентрированы сотни памятников тюркского времени.

Начиная с XIX века, учеными здесь проводятся археологические работы, и коллекции этих раскопок сосредоточены во многих музеях мира — это более 50 крупных организаций, где есть уникальные коллекции, связанные с этим периодом.

"В связи с тем, что данные коллекции рассредоточены по разным регионам, даже для специалистов существуют определенные трудности ознакомиться с данными памятниками и представить культуру тюрков в едином комплексе. Разрешить эту проблему и является задачей нашего проекта", — подчеркнул Фролов.

Основной раздел музея объединяет визуальные образы ключевых музейных экспонатов, их 3D-модели, позволяющие представить различные предметы материальной культуры тюрков.

Другие разделы виртуального музея будут связаны с основным перекрестными ссылками. В них будут данные об археологических памятниках, важных этапах древнетюркской истории, а также на этой площадке можно будет создавать тематические подборки экспонатов по разным регионам и узнать, где тот или иной археологический памятник был обнаружен.

К настоящему времени уже отснято и обработано 80 экспонатов из музеев Алтайского края и Республики Алтай, ведутся переговоры об оцифровке памятников тюркского времени с музеями Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Монголии.