Андрей Разин также назвал наиболее частые нарушения в данной сфере. В первую очередь, это охота без разрешительных документов (разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, путевки, разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия).
Часто инспекторы сталкиваются с фактами заезда в угодья на транспорте, лодках с включенным мотором или с расчехленным оружием, что также запрещено. Еще одно распространенное нарушение — охота вне установленных сроков.
Административные материалы по фактам незаконной охоты оперативно передаются в суды, которые в подавляющем большинстве случаев лишают нарушителей права охотиться сроком на 1-1,5 года.
Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 октября по 10 января 2022 года можно будет добывать лося, косулю, пятнистого и благородного оленей, а также на кабана, срок охоты на которого продлен до 28 февраля