"Нагрузка на инспекторов госохотнадзора существенная: они контролируют угодья общей площадью свыше 4 миллионов гектаров. Тем не менее, наши сотрудники ведут эффективный надзор. С начала года выявлено свыше ста административных правонарушений, по фактам незаконной охоты подано исков на сумму более миллиона рублей, большая часть взыскана", — цитирует заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Андрея Разина пресс-служба.

Андрей Разин также назвал наиболее частые нарушения в данной сфере. В первую очередь, это охота без разрешительных документов (разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, путевки, разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия).

Часто инспекторы сталкиваются с фактами заезда в угодья на транспорте, лодках с включенным мотором или с расчехленным оружием, что также запрещено. Еще одно распространенное нарушение — охота вне установленных сроков.

Административные материалы по фактам незаконной охоты оперативно передаются в суды, которые в подавляющем большинстве случаев лишают нарушителей права охотиться сроком на 1-1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 октября по 10 января 2022 года можно будет добывать лося, косулю, пятнистого и благородного оленей, а также на кабана, срок охоты на которого продлен до 28 февраля