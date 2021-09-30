"Существуют разные направления, по которым мы хотим развивать сотрудничество с Екатеринбургом: это и туристическое направление, и промышленное, и сотрудничество в культурной сфере. Одна из наших идей — организация дней Алессандрии в Екатеринбурге весной следующего года", — сказал Лоччи на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Так, в Екатеринбурге пройдут концерты, в рамках которых выступят итальянские музыканты и оперные певцы, а различные художники представят екатеринбуржцам свои произведения.

"Мы знаем, что в Екатеринбурге очень популярны подобные мероприятия, что большой интерес вызывает (фестиваль — ИФ) "Уральская ночь музыки", различные кинофестивали, то есть мы просто вольемся, присоединимся к этому течению", — сказал Лоччи.

Также программа дней Алессандрии будет включать презентации продуктов, производимых в итальянском регионе, для чего из Италии в Екатеринбург прилетят известные шеф-повара.

Одним из следующих шагов сотрудничества Лоччи называет налаживание более тесных экономических отношений. Также он выразил надежду на заключение соглашений между институтами и организациями.

"Мы хотим помочь предпринимателям из нашего региона познакомиться с бизнесом в Свердловской области, в результате чего, вероятно, возникнут новые проекты уже в экономической, промышленной сфере. Мы понимаем, что Свердловская область — довольно привлекательный регион с точки зрения инвестирования", — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Алессандрии отметил, что итальянской стороне хотелось бы, чтобы жители их региона узнали об Урале. "Мы обсуждаем организацию мероприятия подобного уже на нашей территории", — подчеркнул он.

"В некоторых случаях наше взаимодействие будет развиваться на муниципальном уровне. Мы договорились о том, что в интернете на сайте нашего муниципалитета, в том числе в социальных сетях, мы будем публиковать информацию о Екатеринбурге, о мероприятиях, различных инициативах, проходящих на Урале", — сказал глава алессандрийского горсовета.

Лоччи также сообщил, что идея наладить отношения с екатеринбургской администрацией у итальянской стороны возникла около двух лет назад. Соглашение о сотрудничестве с мэрией Екатеринбурга было подписано на полях Международной промышленной выставки "Иннопром", которая прошла летом 2021 года (Италия стала первой европейской страной-партнером выставки).

"Сегодня утром состоялись наши первые встречи в администрации Екатеринбурга, на которых мы обсудили уже конкретные планы, шаги работы. В частности, мы участвуем в туристической выставке Expotravel-2021 (которая проходит в Екатеринбурге 1-2 октября — ИФ)", — уточнил председатель городского совета Алекссандрии.