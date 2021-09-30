"Информация о том, что в парке "Солох-Аул" сорвался воздушный шар с фиксирующего троса поступила в 08:27 мск. Шар приводнился напротив устья реки Шахе в море. В корзине шара находились три человека, их эвакуировали на рыбацкий катер", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Катер проследовал на рыболовецкую базу поселка Головинка.

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку по факту падения в Черное море воздушного шара с пассажирами на борту, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Устанавливаются организаторы полета на воздушном шаре", — отмечается в сообщении.

По данным управления, в результате происшествия никто не пострадал, воздушный шар приводнился в акватории Черного моря недалеко от поселка Головинка Лазаревского района Сочи. Пассажирам и пилоту на сушу помогли выбраться рыбаки, находившиеся неподалеку.