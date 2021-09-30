"Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", — сказала Попова, выступая на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Мы растем достаточно интенсивно. Хочу сказать, что если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й неделе таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56", — добавила она.

По словам Поповой, рост наблюдается в регионах европейской части страны. В Сибирском и Дальневосточном федеральном округе пока ситуация остается стабильной.

"В нынешней ситуации удельный вес столичных городов и столичных регионов не такой большой, как это было весной и осенью прошлого года. Мы говорим о выравнивании эпидситуации и о сезонности, которая остается характерной для острых респираторных вирусных инфекций и гриппа и становится характерной для COVID-19", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она заметила, что отсутствие динамики заболеваемости фиксируется в 17 субъектах РФ, еще в 12 субъектах фиксируется слабое снижение заболеваемости.