"Это лето было особенным. Мы понимали, какое количество туристов приедут на побережье Краснодарского края и приложили максимум усилий, чтобы люди получили качественный отдых. Особое внимание уделили приему детей", — сказал губернатор журналистам в четверг в Краснодаре.

Он отметил, что в лагерях, пансионатах была проведена оздоровительная кампания, направленная на укрепление иммунитета. Все учреждения работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"В результате всего за летние месяцы свыше 350 тысяч детей хорошо отдохнули и укрепили свое здоровье. Из них более 100 тысяч ребят из других регионов страны побывали в лагерях Азово-Черноморского побережья", — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что бюджет финансирования летней кампании превысил уровень прошлого года и составил 2,3 млрд рублей.

По программе "Дети Кубани" приобретено порядка 30 тысяч путевок, что позволило побывать на море детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, имеющим инвалидность, а также детям из многодетных семей, либо находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профучетах, сообщил глава региона.

"Учитывая круглогодичный характер оздоровительной кампании и возможности пансионатов, домов отдыха, лагерей работать всесезонно, до конца года мы рассчитываем принять еще 50 тысяч детей", — подчеркнул Кондратьев.

Всего на Кубани функционируют 112 организаций на 61 тыс. мест, из них 40 круглогодичных и 72 сезонных лагеря.