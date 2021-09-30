"Кажется, тигрица Елена все-таки встретилась со своим потенциальным женихом. Новые кадры с фотоловушки, установленной в Хинганском заповеднике, говорят нам о том, что вероятность этого события составляет 84,76%", — говорится в сообщении.

Специалисты, просмотрев данные фотоловушки, установили, что самец появился перед камерой вечером 11 сентября. Через восемь часов в ночь на 12 сентября аппаратура зафиксировала тигрицу Елену.

"Самцы всегда обходили заповедник стороной, проходя выше северной границы заповедника — южней почему-то не спускались. В этом году мы с надеждами следили за перемещениями самца-странника по территории Амурской области, и по всей видимости, они оправдались. Думаю, что на фотоловушку попался тот же самый тигр, следы которого мы отмечали всю первую половину года вне заповедника", — приводятся в сообщении слова приводятся в сообщении слова заместителя директора заповедника Вячеслава Кастрикина.

Ранее следы дикого самца сотрудники охотнадзора обнаруживали в Завитинском районе, затем он прошел через Новобурейский район и пересек реку Бурея. Весной следы тигра находили на правом берегу речки Архары, а в июне — еще ближе к территории заповедника. Специалисты не исключают, что им досталась фотография именно этого полосатого путешественника.

Как сообщалось, у ученых пока нет данных о потомстве у тигров, которые были выпущены в разные годы в Амурской области, поэтому регион пока не может считаться ареалом обитания краснокнижного хищника.

Тигрята Павлик и Елена были изъяты из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью, когда им было 6-7 месяцев. Тигрица охотилась на сельских собак. Подросшие тигрята в мае 2019 года были выпущены на свободу в Амурской области в районе речки Мутная (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью. Павлик осенью прошлого года был убит браконьерами, которые осуждены более чем на пять лет колонии общего режима.