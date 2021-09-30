Будущая принцесса переехала в Лондон в 1978 году, работала воспитателем в детском саду. В подарок от матери на 18-летие она получила собственную квартиру стоимостью около 50 тыс. фунтов. В 1980 году Диана начала встречаться с принцем Чарльзом, а через год они поженились. После этого ее мать продала квартиру, сейчас она принадлежит частному лицу.

В 2021 году Диане Спенсер, родившейся 1 июля 1961 года, исполнилось бы 60 лет. В июле в честь юбилея ее сыновья открыли памятник принцессе в "Затонувшем саду" Кенсингтонского дворца. Открытие мемориальной таблички также приурочено к юбилейной дате.

Голубая мемориальная табличка – знак, которым в Великобритании отмечают места, связанные с жизнью наиболее значимых исторических личностей. Таких, например, как Уинстон Черчилль, Вирджиния Вульф, Махатма Ганди или Фредди Меркьюри. Установкой табличек занимается благотворительная организация English Heritage. «Леди Диана Спенсер, принцесса Уэльская, является одной из самых знаковых фигур в новейшей истории Великобритании. Ее брак с принцем Чарльзом и последующие отношения были предметом навязчивого внимания прессы, но она завоевала прочную репутацию благодаря обширной благотворительной и гуманитарной деятельности», — говорится в заявлении организации, посвященном установке таблички.

Одно из популярных развлечений для иностранных туристов в Британии – посещение мест, отмеченных голубыми табличками, и их фотографирование. В Лондоне таких мест сейчас 950.