«Фонд регионального развития Бурятии подписал соглашение с ООО «Родной Туризм» о привлечении инвестиций в строительство туристического объекта, номерной фонд которого составит 25 комфортабельных, обогреваемых тентов-палаток с панорамным обозрением. Открытие глэмпинга планируется к началу летнего туристического сезона 2022 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, сейчас определяется место на берегу Байкала, где будет возведен объект. Это будет первый байкальский глэмпинг, работающий по системе «все включено». «Лагерь будет предоставлять трехразовое питание по принципу a la carte. Кроме того, в стоимость проживания будут включены водные развлечения (прогулка на катере, вейк-борд, сап-борд и др.), а также фитнес-активности, занятия по медитации и йоге», — пояснили в пресс-службе глэмпинга.

Там также добавили, что глэмпинг строится из легковозводимых некапитальных конструкций, которые не наносят вред окружающей среде ни на этапе строительства, ни на этапе приема гостей. Успешный опыт раздельного сбора и утилизации отходов, бережного отношения к водным ресурсам, который был отработан на территории тентового лагеря «Под небом» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области, будет усовершенствован на байкальском объекте.