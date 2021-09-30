Первым фонтаном, на котором начались работы, стал фонтан «Лоси» около здания Рязанского цирка. С него перед консервацией сняли форсунки, подсветку, проверили состояние насосов. «Скульптуры лосей на зиму убирать не планируется», — отмечает пресс-служба.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на зимний период будут защищены специальными кожухами. На некоторых из них устроят композиции из электрических гирлянд, которые своим светом будут имитировать струи текущей воды.

Работы по консервации фонтанов планируется завершить к концу октября.

На балансе МБУ «Дирекция благоустройства города» находятся восемь рязанских фонтанов – на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у цирка и на площади Ленина, а также музыкальный фонтан на Московском шоссе.