Отмечается, что речь идет о проезде от пункта пропуска по участку "Дорога Д-1" протяженностью 4 км. Плату за проезд в обратную сторону устанавливает китайская сторона.
Мост Благовещенск — Хэйхэ возводился по концессионному договору и был построен за три года: с 24 декабря 2016 года по 29 ноября 2019 года. В мае текущего года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение по переходу помешала эпидемиологическая обстановка.
Строительство велось одновременно с российской и китайской сторон, каждая возвела ровно половину мостового перехода через Амур.
В июне комиссия подписала документы по приемке пункта взимания платы за проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ. Оплата за проезд по мостовому переходу на российском пункте будет приниматься в рублях тремя способами: наличными денежными средствами, банковской картой или через бесконтактную смарт-карту.