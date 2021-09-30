"Установить максимальный размер платы за проезд транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения Амурской области (...) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР) (...) в размере 9540 рублей", — говорится в распоряжении.

Отмечается, что речь идет о проезде от пункта пропуска по участку "Дорога Д-1" протяженностью 4 км. Плату за проезд в обратную сторону устанавливает китайская сторона.

Мост Благовещенск — Хэйхэ возводился по концессионному договору и был построен за три года: с 24 декабря 2016 года по 29 ноября 2019 года. В мае текущего года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение по переходу помешала эпидемиологическая обстановка.

Строительство велось одновременно с российской и китайской сторон, каждая возвела ровно половину мостового перехода через Амур.

В июне комиссия подписала документы по приемке пункта взимания платы за проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ. Оплата за проезд по мостовому переходу на российском пункте будет приниматься в рублях тремя способами: наличными денежными средствами, банковской картой или через бесконтактную смарт-карту.