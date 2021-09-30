Беспосадочные рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург были открыты в июне впервые после ухода с рынка авиакомпании "Трансаэро", которая выполняла регулярные полеты на этом направлении.

"В период с июня и по неполный сентябрь мы перевезли на этом направлении порядка 15,8 тыс. пассажиров, чуть более 5 тыс. пассажиров на направлении Владивосток — Сочи", — сказал топ-менеджер Nordwind.

Первоначально авиакомпания планировала выполнять полеты из Владивостока в Санкт-Петербург только в рамках летнего расписания.

"Мы рисковали с запуском прямых рейсов в Санкт-Петербург, но ставка на новое направление полностью себя оправдала. Мы абсолютно довольны результатами. Поэтому приняли для себя решение, что будем продолжать эти рейсы и в зимний период", — сказал Маттис.

Авиакомпания сохранит регулярность полетов на этом направлении в прежнем формате — два раза в неделю.

Nordwind также сохранит в зимнем расписании беспосадочные рейсы из Владивостока в Москву, уменьшив их количество с 3-4 до двух раз в неделю.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту, базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Nordwind работает в альянсе с авиакомпанией Pegas Fly.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. Собственник Pegas Fly — Ванда Букрей.