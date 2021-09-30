"Прокуратура Краснодарского края по обращению Русского географического общества приняла меры по возврату в федеральную собственность похищенных земель Сочинского национального парка", — сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг.

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения лесного и земельного законодательства в Сочинском нацпарке.

"В ходе проведенной проверки доводы обращения нашли свое подтверждение. Установлено, что после изменения границ Сочинского национального парка значительная территория утратила статус особо охраняемой, однако в силу закона осталась в федеральной собственности. Вместе с тем в результате незаконных действий, в том числе путем изготовления подложных документов, из собственности России в пользу третьих лиц выбыло около 3,5 тыс. земельных участков площадью более 2,3 тыс. га, которые покрыты вековой лесной растительностью и представляют особую природоохранную ценность", — говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в следственный орган полиции, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В целях недопущения неправомерного сноса лесного массива, предотвращения его застройки на указанные земельные участки наложен арест до окончания следствия.

"Одновременно прокуратура края совместно с межрегиональным управлением Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея организовала исковую работу по возврату земель в федеральную собственность", — сообщает пресс-служба.

Ход, результаты расследования уголовного дела, а также фактическое возвращение земельных участков в собственность находятся на контроле прокуратуры края.

Ранее Минприроды сообщило, что "правоохранительные органы уже подозревают некоторых сотрудников ООПТ в злоупотреблении должностными полномочиями".

В свою очередь, член градостроительного совета Сочи и Русского географического общества Юлия Набережная сообщила "Интерфаксу", что написала письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения лесного и земельного законодательства в Сочинском нацпарке, поскольку мониторинг общественных организации выявил факты "выбытия из состава нацпарка более 6 тыс. га земельных участков, которые продаются в интернете на популярных сайтах".