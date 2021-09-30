"Слова "до 1 октября 2021 года" заменить словами "до 1 декабря 2021 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

Всего изменены три пункта. Один из них запрещает работу хостелов. Кроме того, запрет касается работы ночных клубов, кальянных, дискотек и фуд-кортов в торговых центрах в десяти муниципалитетах. Там же продлевается запрет на заполнение залов театров, кинотеатров, цирка, государственных концертных заведений больше, чем на 50%.

Во всех муниципалитетах продлевается запрет на работу ресторанов с 01:00 до 08:00, следует из документа. Это не касается заведений, которые вошли в специальный перечень после вакцинации всех сотрудников и доступа к камерам видеонаблюдения.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 80 тыс. человек, 2,6 тыс. пациентов умерли. В последние дни фиксируются показатели, близкие к рекордным — около 400 новых случаев в сутки.