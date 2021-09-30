«Инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» должны быть комплексно задействованы в продвижении круизного туризма в стране. Инфраструктурный вопрос – один из ключевых. Не менее важным считаю обеспечить доступность круизных туров для граждан, создавать новые интересные маршруты по рекам нашей страны. Отдельно проработать предложения по развитию круизного судоходства на территории Дальнего Востока и Арктики. И представить предложения о мерах поддержки строительства и модернизации круизных судов. Ростуризму отработать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами все вопросы, подготовить в течение 1,5 месяцев, до 15 ноября, и представить в правительство концепцию развития круизного туризма до 2024 года» — заявил Чернышенко во время совместного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России и профильной комиссии Госсовета.

Во время заседания вице-премьер отметил, что, несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного туристических потоков.

«Общий объем мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 млн туристов в год, из которых всего 500 тыс. приходится на Россию. Это совсем немного, нам есть куда расти. Российская водотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире – 6,5 тысяч километров. И наша задача создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород», – пояснил он.

Чернышенко также добавил, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам. В топ-3 точек старта маршрутов входят: Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84 маршрута) и Санкт-Петербург (76 маршрутов).

На заседании были рассмотрены и вопросы предоставления мер поддержки по развитию инфраструктуры круизного туризма и строительства круизных судов. Вице-премьер обратил внимание регионов, что к этой работе необходимо привлекать инвесторов и проводить реконструкцию причалов и набережных с применением механизмов государственно-частного партнерства, а также увеличить число причалов в 2-3 раза и развить систему зеленых стоянок.