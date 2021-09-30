"Установлено, что двигаясь по Сочи на внедорожнике, мужчина совершил опасные маневры, препятствовал проезду другого автомобиля, а затем произвел в его сторону выстрелы", — говорится в сообщении.

Выстрелы были произведены из аэрозольного пистолета, для приобретения которого лицензия не требуется.

"Сотрудниками полиции пистолет изъят, по факту его применения проводится проверка. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — отмечает пресс-служба.

Вместе с тем мужчину уже привлекли к административной ответственности. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", так как после задержания он отказался от медосвидетельствования. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Розыск мужчины полицейские начали после появления в интернете видеоролика с записью совершенных правонарушений.