По информации обладминистрации, с компанией Hilton подписан долгосрочный договор управления. Застройщик еще не определен.

Пятиэтажный гостиничный комплекс будет рассчитан на 162 номера, из них 4 номера для инвалидов. В настоящее время подготовлен участок под строительство, пройдена госэкспертиза, получен полный комплект разрешительной документации.

Ввести отель в эксплуатацию планируется в III квартале 2023 года. Инвестиции в объект составят более 1,1 млрд рублей.

Отмечается, что в рамках реализации смежного проекта планируется благоустроить более 23,5 тыс. кв. метров вокруг отеля. В частности, на данной территории планируется обустроить корты, каток, площадки воркаута, площадку с навесом для йоги и медитации, верёвочный парк, а также фонтаны, парковую зону, смотровые площадки. Кроме того, предусмотрены торговая зона, вело- и автопарковки.