"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября, 1, 2, 3, октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. С 30 сентября по 1 октября в западных, центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова отложить походы в горы и лес, выход в Черное и Азовское море. МЧС также рекомендует крымчанам держаться на улице подальше от ветхих строений и не оставлять автомобили под деревьями.