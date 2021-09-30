"В нарушение Воздушного кодекса РФ авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребенка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании "Уральские авиалинии" внесено представление об устранении нарушений закона", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел с женщиной и ее ребенком 6 сентября на рейсе Симферополь-Екатеринбург.

"Пассажиркой оплачена услуга "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Вместе с тем старший бортпроводник рейса запретил допуск на борт со специальным креслом, в связи с чем оно было сдано в багаж", — подчеркнули в прокуратуре.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием авиакомпании.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.