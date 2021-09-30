Согласно новому указу, на территории республики запрещается проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных мероприятий.

"При этом учреждения культуры продолжают работать по репертуарному плану. Музеи и иные организации продолжают работать при соблюдении всех профилактических мер", — говорится в сообщении.

Кроме того, на удаленный режим работы переводят не менее 50% работников тех организаций, которые не вошли в перечень сфер деятельности с обязательной иммунизацией против COVID-19.

"Всем работодателям рекомендуется переводить беременных женщин без учета срока беременности на дистанционный режим", — отмечается в релизе.

Согласно данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Якутске — 127.