«Для развития новых сетей маршрутов, как этно-культурных, так и экологических, Ростуризм с коллегами из регионов Кавказа будет связывать точки притяжения и формировать новые брендовые маршруты. Также на принципах софинансирования Ростуризм будет развивать экологические маршруты и вместе с регионами и инвесторами вдоль этих маршрутов создавать сети некапитальных модульных эко-отелей. Для этого у ведомства есть такой инструмент как грантовая поддержка. По грантам в этом году будет сделан акцент на проектах по обустройству маршрутов в регионах. Всего до 2024 года на эту меру предусмотрено 5,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Для строительства новых отелей под федеральными и международными брендами ведомство будет привлекать инвесторов с помощью льготного кредитования. «Речь идет как о новом строительстве, так и о реконструкции отелей и санаториев. Для поддержки инвесторов в нацпроекте заложено 100 млрд руб на 10 лет»,- поясняет пресс-служба Ростуризма.

Во время поездки глава Ростуризма посетила готовящейся к открытию отель «Hilton» – первый на Северном Кавказе сетевой отель с международным брендом. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию — 1–2 месяца. Здание отеля составляет 12 этажей, номерная емкость – 128 номеров.