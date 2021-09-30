На вопрос о наиболее желательных туристических маршрутах на ближайший год, допускающий любое количество ответов, по 9% респондентов указали Москву и города Золотого кольца — Владимир, Кострому, Переславль-Залесский, Сергиев-Посад, Суздаль, Ярославль.

По данным исследования, на третьем месте по популярности у россиян оказалась Казань, куда предпочли бы отправиться 8% участников опроса, по 7% респондентов самым лучшим маршрутом назвали Сочи и города Крыма.

Опрос показал, что 5% россиян в течение ближайшего года хотели бы посетить Калининград, по 4% сограждан высказались в пользу Иркутска и Петрозаводска, по 3% участников исследования хотят, в первую очередь, во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и в Горно-Алтайск.

Что касается желающих отдохнуть за границей, то таких сограждан оказалось 4% — в основном речь идёт о Египте, Объединённых Арабских Эмиратах, Турции, Таиланде, Германии, Италии, отмечают в SuperJob.ru.

Затрудняются определиться с выбором турмаршрутов на предстоящий год 22% россиянин.

Опрос был проведён 6 — 28 сентября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 377 населённых пунктах РФ во всех федеральных округах.