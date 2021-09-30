Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея, на выставке будут представлены модели из личных коллекций великих князей — генерал-адмиралов, а также личные вещи, оружие и предметы обихода, подарки и печатные издания с экслибрисами, закладные доски, чертежи и модели кораблей, связанные с плаваниями или носившие имя "Генерал-адмирал".

"Интерес вызывают и такие уникальные документы, как подлинный строевой рапорт, подписанный великим князем Павлом Петровичем, а также копии документов Российского Государственного архива с личными подписями августейших особ", — рассказал собеседник.

С 1762 года чин генерал-адмирала стал присваиваться только членам царской семьи. Великий князь Павел Петрович был назначен генерал-адмиралом восьми лет от роду, оставив себе это звание и будучи императором. Начиная с императора Николая I, вторые сыновья в царской семье уже с рождения предназначались к морской службе.

Самым молодым генерал-адмиралом стал великий князь Константин Николаевич, назначенный на должность в возрасте четырех лет. Об этом свидетельствует его представленный на выставке мундир, который впору лишь современным первоклассникам.

Последним генерал-адмиралом стал великий князь Алексей Александрович, пожалованный в этот чин в 33 года. После кончины великого князя Алексея Александровича звание генерал-адмирал в Российском флоте никому не присваивалось.

Генерал-адмирал — высший воинский чин (звание) и должность на флоте Российской империи. Согласно Табели о рангах, введенной Петром Великим, это звание соответствовало чинам генерал-фельдмаршала, канцлера и действительного тайного советника 1-го класса.

В истории Российского флота до 1762 года генерал-адмиралов было трое: граф Апраксин, граф Остерман и князь Голицын.