"Хотелось бы, чтобы аэропорт Ставрополя в ближайшие 3-4 года перешагнул цифру 1 млн перевезенных пассажиров. Без расширения не получится, поэтому строится новый терминал", — сказал Владимиров.

Международный аэропорт "Ставрополь" в 2019 году обслужил около 410 тыс. пассажиров, в 2020 году — 338 тыс. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток благодаря вводу нового терминала, как ожидается, утроится по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с "доковидным" 2019 годом вырастет в 2,4 раза.

Планируется, что ныне действующий терминал будет после ввода нового использоваться под международные направления, новый — под внутренние.

"Мы ориентируемся, что в феврале 2023 года новый терминал будет запущен. После его запуска старый терминал сразу же будет превращен в международный терминал. Точно будем настраиваться на международные рейсы, первоочередно — это Армения, (а также — ИФ) Стамбул", — сказал Владимиров и добавил, что помимо этого ожидается расширение числа внутренних рейсов, в том числе в Санкт-Петербург.

Как сообщалось, в августе АО "Международный аэропорт Ставрополь" по итогам открытых переговоров выбрало подрядчиком строительства нового терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ) ООО "Международная строительная компания" (МСК, Москва). Стоимость контракта — 2,1 млрд рублей.

Подрядчик должен будет до 15 февраля 2023 года построить аэровокзальный комплекс ВВЛ, подключить объект к инженерным сетям, провести благоустройство территории, а также создать необходимые проезды к терминалу и места для автостоянки.