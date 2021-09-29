"Аэрофлот" сможет до 7 раз в неделю летать из Москвы в греческие Миконос и Корфу, а также в Абу-Даби (ОАЭ).

"Россия" допущена к выполнению рейсов с той же частотой из Санкт-Петербурга в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Перевозчику также разрешено увеличить с 14 до 21 раз в неделю число рейсов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Кроме того, "Россия" получила право по три раза в неделю летать в Рас-эль-Хайму (ОАЭ) из Самары, Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

Низкобюджетный перевозчик группы "Аэрофлот" — авиакомпания "Победа" — получила отказ по запросам о рейсах на курортные направления ОАЭ и Греции.