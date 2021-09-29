"Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тысяч. Медицина к этому всплеску готова", — сказал Немерюк в среду в эфире радио "Эхо Москвы".

Он добавил, что проверки масочного режима на предприятиях города будут продолжаться. По слова Немерюка, ношение масок — "обязательная процедура, предусмотренная медиками и закрепленная в указе мэра".

"Мы начали более жестко подходить в отношении тех предприятий, которые такие нарушения (отсутствие масок) допускают. Их будут как штрафовать, так и, вероятно, по решению суда, приостанавливать их деятельность. Это касается не только торговых центров, но и других предприятий торговли, разных магазинов, в том числе ресторанов и кафе", — подчеркнул Немерюк.

Он также отметил, что при принятии мер по прекращению деятельности какого-либо предприятия будет учитываться суточный рост заболевших и госпитализированных.