«Инцидент произошел в провинции Бурса. 50-летний Бейхан Мутлу выпивал с друзьями в лесу неподалеку от города Инегель. Затем он отлучился, забрел в чащу и заблудился. Когда Мутлу не вернулся спустя некоторое время, то его друзья забили тревогу и обратились в полицию», — пишет издание.

Как отмечает газета, полиция вызвала поисково-спасательный отряд, который отправился прочесывать лес в поисках мужчины. Слухи об исчезновении туриста дошли до местных жителей и они подоспели на помощь отряду. Несколько часов команда искала турка. Позже к ним присоединился и сам Мутлу, который решил помощь в поиске человека в лесу.

«Когда волонтер поисково-спасательной группы выкрикнул имя мужчины, то он отозвался среди толпы людей, искавших его» — пишет издание.

Как отмечает портал, позже полиция доставила нетрезвого мужчину домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.